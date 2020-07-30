Vali Sonel: "Kamu kurumlarında kolonya dışında ikramı kaldırıldık" - Son Dakika

Ordu Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların etmesi gerektiğini belirterek, "Bugün itibarıyla kamu kurumlarında kolonya dışında ikramı kaldırdık. Çay, kahve ve çerez gibi ikramlar da bundan sonra yapılmayacak." dedi.

Sonel, Altınordu ilçesinde katıldığı bir program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarındaki artışa değindi.

Vatandaşların, alınan kararlara titizlikle uymalarını isteyen Sonel, maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusuna işaret etti.

Sonel, Kurban Bayramı'nda da vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiğine vurgu yaparak, "Bu bayram dikkat edelim, toplu olarak bayramlaşmayalım, sarılmayalım, el öpmeyelim ve selamlaşmayı mesafeli olarak yapalım. Hayatımızı buna göre ayarlayacağız. Lütfen dikkat edelim." diye konuştu.

Ordu'da kamu kurumlarında yeni tedbirler alındığını da anlatan Sonel, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla kamu kurumlarında kolonya dışında ikramı kaldırdık. Çay, kahve ve çerez gibi ikramlar da bundan sonra yapılmayacak. Gelen misafirlere sadece kolonya ikramı olarak. Bunun gibi bahçelerde, parklarda ve çarşıda, Allah rızası için bu hayata alışalım, maskemizi takalım, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Hayatımıza çeki düzen verelim. Salgınla ilgili kurallara titizlikle uyalım. Bütün sağlık çalışanlarımız fedakarca emek verip uğraşıyorlar. Lütfen artık kendimiz dikkat edelim, çevremize dikkat edelim. Çevremizdeki insan sağlığına saygı gösterelim."

Vali Sonel, vatandaşları toplu organizasyonlar konusunda da uyararak, "Düğünlerde gelin ve damada hediyeleri gönderelim, zorunlu olmadıkça katılmayalım. Cenazelere de zorunlu olmayınca katılmayalım. Toplu yemek organizasyonlarında bulunmayalım. Bu süreci birlikte ve beraberce yürüteceğiz, Allah nasip ederse devletimiz ve milletimiz ile bu koronavirüsü yeneceğiz." değerlendirmesini yaptı.