Vali Sonel: "Kovid-19'a karşı tam saha pres" - Son Dakika

Vali Sonel: "Kovid-19'a karşı tam saha pres"

08.03.2021 16:32
Vali Sonel:

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu'da korona virüs vakalarında düşüş olmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Bu gayretle çalışmalarımızı devam ettirirsek, kısa sürede kırmızı kategoriden çıkarız" dedi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu'da korona virüs vakalarında düşüş olmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Bu gayretle çalışmalarımızı devam ettirirsek, kısa sürede kırmızı kategoriden çıkarız" dedi.

Vali Sonel, Valilik Toplantı Salonunda yapılan İlçe Kaymakamlarının video konferans yoluyla katıldığı Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca açıklanan son verilere göre Ordu'daki vaka sayılarında düşüş olmasının kendilerini sevindirdiğini belirtti. Vali Sonel, "Bu haftayı da yaşamın tüm alanlarında tam saha pres yaparak geçireceğiz. İnşallah bu işin üstesinden hep birlikte geleceğiz" diye konuştu.

Kovid-19 salgını ile mücadelede görev yapan herkese teşekkür eden Vali Tuncay Sonel, şöyle konuştu: "Kovid-19 salgını ile mücadelede, İlçe kaymakamlarımızın, belediye başkanlarımızın, sağlık, emniyet, jandarma, zabıta teşkilatlarımızın çok ciddi emek ve gayretleri var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar çok ciddi iş çıkardılar. Bu son dönemde biraz daha sahaya bastık. 25 ilave araç görevlendirmesi yaparak, filyasyon ekiplerimizi güçlendirdik. Vaka sayılarında düşüş sürecine girmemiz sevindirici. Ancak, tedbiri elden bırakmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Herkes çok gayretle çalışıyor. Üzerine düşeni yapıyor. Bunu ben de sahada görüyorum. Bu hafta da Bakanlığımızın Tematik Denetim modelini uygulayıp, denetimlerimizi titizlikle sürdüreceğiz. Biz bir ekibiz, bu gayretle çalışmalarımızı devam ettirirsek, kısa sürede kırmızı kategoriden çıkarız"

"Aşılama çalışmalarına özel bir önem veriyoruz"

Aşılama çalışmalarına da değinen Vali Sonel, şöyle devam etti: "Aşılama çalışmalarında Ordu ili olarak iyi durumdayız. Aşılama çalışmalarına özel bir önem veriyoruz. Bugüne kadar 96 bin 540 kişiye birinci doz, 28 bin 749 kişiye ikinci doz olmak üzere toplamda 125 bin 289 kişiye aşı yapıldı. Aşı sırası gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Bu konuda da mahalle muhtarlarımızdan yardım ve destek bekliyoruz. Muhtarlarımız, mahallelerindeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan aşılarını olmayanları tespit edip, randevu alarak aşılarını yaptırmalarını sağlamalılar. Bu konuda muhtarlarımıza önemli görev düşüyor."

"Cenaze, taziye, ev ziyaretleri gibi kalabalık oluşturan ortamlardan uzak duralım"

Cenazelerde kalabalıklar oluşturulmaması ve taziyelerde bulunulmaması konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesini isteyen Vali Sonel, "Virüsün yayılması konusunda cenazeler ve taziye evleri önemli bir risk taşıyor. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, lütfen cenazelerde kalabalık bir ortam oluşturmayalım. Sosyal mesafenin korunmasına dikkat edelim. Temastan kaçınalım. Ayrıca, taziye ziyaretlerinde bulunmayalım. Bunların yanında misafirliğe gitmeyelim, ev gezmelerinde bulunmayalım. Buna uygun hareket edersek, vaka sayılarımız hızla azalacaktır" şeklinde konuştu. - ORDU

Vali Sonel: Kovid-19'a karşı tam saha pres
Vali Sonel: Kovid-19'a karşı tam saha pres
Vali Sonel: Kovid-19'a karşı tam saha pres

Tuncay Sonel, Jandarma, Hisarcık, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Sonel: 'Kovid-19'a karşı tam saha pres' - Son Dakika


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