Vali Sonel, mektup yazdığı yetim çocukların isteklerini yerine getirip yüzlerini güldürdü - Son Dakika

Vali Sonel, mektup yazdığı yetim çocukların isteklerini yerine getirip yüzlerini güldürdü

18.01.2021 15:50

Ordu Valisi Tuncay Sonel, bizzat mektup yazıp ne istediklerini öğrendiği öksüz ve yetim çocukların bir bir evlerini ziyaret ederek yüzlerini güldürdü, sevinç gözyaşlarına ortak oldu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, bizzat mektup yazıp ne istediklerini öğrendiği öksüz ve yetim çocukların bir bir evlerini ziyaret ederek yüzlerini güldürdü, sevinç gözyaşlarına ortak oldu.

Sonel, Ordu genelinde tespit ettirdiği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa birer mektup gönderdi.

Vali Sonel, mektubunun sonuna koyduğu "Eğer, annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, annenden veya babandan isteyeceğin şey ne olurdu? Bunu da bana yazarsan çok memnun olacağım" notu ile çocuklardan isteklerini öğrendi.

Yetim ve öksüz çocuklardan gelen mektupları okurken kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da tebessüm eden Sonel, bilgisayar, bisiklet, telefon, tablet, genç odası, televizyon, çamaşır makinası, oyuncak, gitar, kitap seti ve yavru köpek gibi birçok talepleri olan çocukların isteklerini, hayallerini hayırseverlerin de desteğiyle yerine getirdi.

Sonel, hazırlanan hediye paketlerini evlerine götürdüğü çocukların yüzlerindeki sevinci görünce mutluluklarına ortak oldu.

Çocuklardan gelen istekler karşısında duygularını dile getiren Vali Sonel, "Yol yaparız, bina da yaparız ama siz eğer en uzak mahalledeki yetim ve öksüzü unutursanız, onlara sahip çıkmazsanız, yaptığınız diğer işlerin hiçbir önemi yoktur." dedi.

Ordu genelinde 19 ilçede 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuklara ulaşıldığını ve onlara birer mektup gönderdiğini belirten Sonel, şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımıza gönderdiğimiz mektupların son bölümünde, 'Annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, onlardan isteyeceğin ne olurdu?' diye sorduk. Mektuplar gelmeye başladı. Çocuklarımızdan gelen mektupları okumaya başladığımızda laptop, tablet, yavru köpek, gitar, genç odası, oturma odası, 'Vali amca kitap istiyorum ama annem için de çamaşır makinesi alırsanız çok mutlu oluruz' diyen çocuklarımız vardı. Bunun yanında Kapadokya'yı, Anıtkabir'i, Galata Kulesi'ni, Çanakkale Şehitliğini görmek isteyen evlatlarımız da bulunuyordu. Mektupta iletilen talepleri hayırsever işadamlarımızla, Ordu'muzun değerleriyle, dostlarımızla hazırladık. 19 ilçemizde kaymakam arkadaşlarımızla, görevli arkadaşlarımızla birlikte evlatlarımızın evlerine giderek, onları da rencide etmeyecek şekilde isteklerini yerine getirdik."

Yetim ve öksüz çocukların isteklerini yerine getirirken aynı zamanda oturdukları evleri de inceleyip başka nelere ihtiyaçları olduğunu tespit etme imkanı bulduklarına vurgu yapan Sonel, "Bizler için yetim ve öksüzlerimiz, şehit ailelerimiz, engelli vatandaşlarımız, yaşlılarımız çok önemli. Onları sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil her zaman hatırlarını sormalı, yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz: " açıklamasında bulundu.

Vali Tuncay Sonel, yetim ve öksüz çocukları sevindiren bu sosyal sorumluluk projesine destek veren hayırseverlere de teşekkür etti.

İlettikleri taleplerinin en kısa sürede yerine geldiğini ve bizzat Vali Tuncay Sonel'in evlerine kadar gelerek kendilerine hediyelerini vermesi çocuklarda hem şaşkınlık, hem de büyük bir sevinç yarattı.

Kimi zaman gözyaşlarını tutamayan, "Sayın Valimiz ne istediysek yerine getirdi. Çok sevindik. Allah razı olsun." dedikleri vali amcalarına teşekkür eden çocuklardan 13 yaşındaki Çisem Gül Baydemir, mektubunda talep ettiği yavru köpeğe kavuşmanın sevincini yaşadı.

Vali Sonel'den köpeği teslim alırken duygulandığı görülen Baydemir, "Beni çok sevindirdiniz. Allah'ım da sizi sevindirsin." dedi.

Çisem, Vali Sonel ile birlikte minik köpeğe "Şahane" ismini verdi.

Vali Sonel, mektup yazdığı yetim çocukların isteklerini yerine getirip yüzlerini güldürdü
Vali Sonel, mektup yazdığı yetim çocukların isteklerini yerine getirip yüzlerini güldürdü
Vali Sonel, mektup yazdığı yetim çocukların isteklerini yerine getirip yüzlerini güldürdü
Vali Sonel, mektup yazdığı yetim çocukların isteklerini yerine getirip yüzlerini güldürdü

Tuncay Sonel, Tablet, Ordu, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Sonel, mektup yazdığı yetim çocukların isteklerini yerine getirip yüzlerini güldürdü - Son Dakika


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