Vali Sonel, mevsimlik fındık işçilerini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Sonel, mevsimlik fındık işçilerini ziyaret etti

Ordu Valisi Tuncay Dönel, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde mevsimlik tarım işçilerinin geçici konaklama alanına giderek, burada bulunan fındık işçilerinin bayramını kutladı.

Vali Sonel, mevsimlik fındık işçilerini ziyaret etti, System.String[]

Ordu Valisi Tuncay Dönel, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde mevsimlik tarım işçilerinin geçici konaklama alanına giderek, burada bulunan fındık işçilerinin bayramını kutladı.

Fındık hasadında çalışmak üzere Ordu'ya gelen ve Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) kapsamında Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Konaklama Alanına yerleşen 145 aileyi tek tek ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, hem ailelerinin bayramını kutladı, hem de bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Ailelerin kaldığı çadırları tek tek ziyaret eden Vali Sonel, çadırlara da girerek, onlarla sohbette bulundu, hal ve hatırlarını sordu.

Saraycık METİP alanında bulunan ve içerisinde dersliklerin, çeşitli kursların, sağlık birimlerinin yer aldığı sosyal tesisi de gezen Vali Tuncay Sonel, 3 ve 4. sınıf, 5 ve 6. sınıf, 7 ve 8. sınıf düzeyinde eğitim alan çocukların bulunduğu derslikleri, akıl oyunları ve Kur'an kursunu gezerek, burada öğrencilere verilen eğimler hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Dersliklerde ve kurslarda eğitim gören çocuklarla da sohbet eden Vali Sonel, çocuklara çeşitli hediyeler vererek, onlara da bayram sevinci yaşattı.

Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla, Saraycık METİP alanında bulunan 145 fındık işçisi aileye, Ordu İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile temin edilen kurban etinin de dağıtımı yapıldı.

Vali Tuncay Sonel'in, Saraycık METİP alanına yapmış olduğu ziyarete, Vali Yardımcısı ve Altınordu Kaymakam Vekili Bayram Gale, Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, İl Müftü Yardımcısı Avni Bolat, METİP Alanlarından Sorumlu YİKOB Şube Müdürü Celal Eker de eşlik etti. - ORDU

Saraycık, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 03:20

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Sonel, mevsimlik fındık işçilerini ziyaret etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla oldukça beğeni topluyor Minibüse binen alkollü şahıs, maske takmadığı için kendisini uyaran şoförü bıçakladı Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 987 yeni vaka tespit edildi İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı'ndan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Güçsüz olduğunu düşünmek yanlış Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü Değirmenyanı köyü karantina altına alındı Son dakika: İzmir'de "Egem" isimli tekne battı: 4 kişi hayatını kaybetti Erkek arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı! 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti Beşiktaş'ın gündemindeki Sandro Wagner futbolu bıraktı Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu         
16:25
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü         
16:22
Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi         
15:48
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar         
15:45
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti? Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?         
15:16
Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor         
14:46
Barış Arduç'la evlenen Gupse Özay, hamilelik haberleri hakkında ilk kez konuştu Barış Arduç'la evlenen Gupse Özay, hamilelik haberleri hakkında ilk kez konuştu         
14:35
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı         
14:15
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek         
13:11
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu         
13:06
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?         
12:51
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
12:36
Omar Elabdellaoui'nin transferi sonrası Martin Linnes Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor Omar Elabdellaoui'nin transferi sonrası Martin Linnes Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor         
12:36
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı         
12:12
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü         
11:45
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı         
11:36
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti         
11:34
Sisal Şans'ın devraldığı şans oyunlarında ilk çekiliş 25 milyon TL'lik büyük ikramiye ile bu akşam gerçekleştirilecek Sisal Şans'ın devraldığı şans oyunlarında ilk çekiliş 25 milyon TL'lik büyük ikramiye ile bu akşam gerçekleştirilecek         
11:27
Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü         
11:03
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar         
10:57
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor         
10:51
Yaşlı kadının ambulans çağrısı cevapsız kaldı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı Yaşlı kadının ambulans çağrısı cevapsız kaldı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı         
10:45
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
10:40
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu         
10:24
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı         
09:59
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi         
09:40
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor         
08:40
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı         
18:30
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı         
18:21
Adana'da bayram günü katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Adana'da bayram günü katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
17:30
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2020 21:34:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Sonel, mevsimlik fındık işçilerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei