Vali Sonel: "Narkotikle mücadelede Türkiye'de 2'inci sıradayız" - Son Dakika

Vali Sonel: "Narkotikle mücadelede Türkiye'de 2'inci sıradayız"

Ordu'da bağımlıkla mücadele çalıştayının açılış programı gerçekleştirildi

ORDU Ordu Valisi Tuncay Sonel, narkotik mücadelede kentin Türkiye genelinde başarıda ikinci sırada olduğunu söyledi.

Ordu Valiliği himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen bağımlılık ile mücadele çalıştayının açılış programı gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Vali Tuncay Sonel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bağımlılık konusunda ciddi bir hassasiyetinin olduğunu söyledi. Bağımlılık ile mücadelenin Türkiye'yi ilgilendiren bir konu olduğuna dikkat çeken Vali Sonel, "Vücuda zarar veren maddeler belli. Uyuşturucu, alkol, kumar gibi bağımlılıklar maalesef insana zarar veriyor. Narkotikte emniyet ve jandarmamızda Ordu olarak ülkemiz genelindeki iller içerisinde başarıda ikinciyiz. Bu büyük bir ekip çalışması, tüm birimlerimiz bir olduğu takdirde bunların üstesinden gelinir" dedi.

"Annelere büyük görev düşüyor"

Bu konuda annelere çok büyük görevler düştüğünü ifade eden Vali Sonel, 'En İyi Narkotik Polis Anneler' projesini anımsatarak, "Anneler çocuklarının durumunu bilir. Eve geldiklerinde hal ve hareketlerinden fark eder. Kesinlikle 'benim çocuğum yapmaz' tanısı olmasın, hepimizin dikkatli olması lazım. Herkesin hem ailesine hem de etrafına dikkatle bakması lazım. Bazen sabah yanımızda kimse olmadan yürüdüğümde bazı gençlerimizi görüyorum, yaşları küçük olduğu halde sigara içiyorlar, yapmayın yazık günah. Alkol almayın, uyuşturucu zaten asla kabul edilemez. Zaten devletimiz uyuşturucu, alkol, sigara ve bağımlılık ile mücadelede kararlı. Öğrencilerimizin ve gençlerimiz daha sağlam bir şekilde yetişmesi için emek veriyor" diye konuştu.

"Tütün kullanıma bağlı ölümler artıyor"

Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu da her geçen gün tütün ve tütün mamulleri kullanımının arttığını ifade ederek, "Dünya genelinde tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yılda 7,2 milyon kişi hayatını kaybetmekte, bu çarpıcı bir rakam. Tütün kullanımı bu şekilde devam ettiği takdirde 2030 yılına gelindiğinde 1 yılda ölen kişi sayısının 10 milyonu bulacağı öngörülüyor. Türkiye'de 15 yaş ve üzerine kişiler arasında yaklaşık 17 milyon kişi tütün kullanmaktadır. Dünya tütün tüketiminin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke oluşturmaktadır. Önlem alınmadığı takdirde Türkiye'de tütün kullanımına bağlı olarak bir yılda meydana gelen 100 bin ölümün 2030 yılında 240 bine ulaşacağı öngörülmektedir" şeklinde konuştu. Programda, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Fatih Aydın tarafından bağımlılık ile mücadele konusunda sunum yapıldı. Sonrasında İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan narkotik köpeğinin yaptığı gösteri, izleyenlerden tam not aldı.

Düzenlenen programa, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, sağlık çalışanları, öğrenciler ve ilgililer katıldı.