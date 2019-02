Vali Sonel, Nazımiye İlçesini Ziyaret Etti

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Nazımiye ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Sonel'in ziyaretine, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Gürsel Ekmekci eşlik etti.





Vali Sonel ve beraberindekiler ilk olarak Nazımiye ilçe kara yolu üzerindeki Şehit Mehmet Jandarma Karakolunu ziyaret ederek askerlerle bir araya geldi.





Ardından Nazımiye ilçesine geçen Vali Sonel, Kaymakam Can Kazım Kuruca'yı makamında ziyaret ederek ilçenin genel durumu hakkında bilgiler aldı.





Nazımiye adliyesi, ilçe emniyet amirliği, ilçe jandarma komutanlığını ziyaret eden Vali Sonel, ilçede esnafları gezerek hayırlı işler diledi ve alış veriş yaptı.





Nazımiye ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Vali Sonel, sınıfları tek tek gezerek öğrencilere çok çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Sonel, şunları kaydetti:



"Devletimizin en üst kademesinden en alt kademesine kadar hepimiz el birliğiyle ilimizin her köşesine hiçbir ayrım gözetmeden hizmet ediyoruz. Bugün Nazımiye ilçemizde yöre insanımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımıza hal hatır sorduk. Çocuğundan yaşlısına devletimizin merhametini ve sıcaklığını her kesime göstermeye devam ediyoruz. Misafirperverliklerinden dolayı Kaymakamımız nezdinde yöre halkımıza teşekkür ederiz."



Vali Sonel, ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldı.

