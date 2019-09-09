Son Dakika Haberleri: Vali Sonel, öğrencilerle bir araya geldi
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Vali Sonel, öğrencilerle bir araya geldi

2 saat önce

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya geldi.

Vali Sonel, öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya geldi.


Sonel, yeni eğitim ve öğretimin yılının başlaması dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanı Ercan Alpay ve İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekçi ile Vali Mehmet Ali Türker İlkokulunu ziyaret etti.


Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Sonel, öğrencilere çok çalışmaları için tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi.


Sonel, ziyarette lunaparka gitmek isteyen öğrencileri okul çıkışında lunaparka götürme sözü verdi.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Sonel, öğretmenlerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ercan Alpay, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:58 Kaynak: AA
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