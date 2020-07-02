Vali Sonel: "Ordu ve 19 ilçesine hizmet ve yatırım katacağız" - Son Dakika

Vali Sonel: "Ordu ve 19 ilçesine hizmet ve yatırım katacağız"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, ayağının tozuyla ilçe ziyaretlerine ilk Ünye'den başladı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, ayağının tozuyla ilçe ziyaretlerine ilk Ünye'den başladı.

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Ordu'da bulunan 19 ilçeye eşit ve hızlı hizmetin olacağını ifade eden Vali Sonel, "Biz Ordu'da yapılan hizmetlerin daha da üzerine koyarak tamamlamayı düşünüyoruz. Yeni görev yerimiz olan 81 ilimizin ayrı güzelliklerinden bir şehir olan Ordu'muzu söz sahibi yapacak bir il konumuna getireceğiz. Ünye ve diğer ilçelerimizin her biri ayrı bir güzelliğe sahip. Daha önce Trabzon ve Gümüşhane'de görevde olduğum için Karadeniz'e yabancı değilim" dedi.


Ünye'de ziyaretlerine devam eden Vali Sonel, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyareti sonrası Türk Japon Dostluğu ve Ertuğrul Firkateyni Şehitlik Anıtını ziyaret etti. Japon anıtında bilgi alan Vali Sonel, daha sonra ziyaretini Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine gerçekleştirdi.


Ziyaretine gün boyu devam eden Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ünye'ye yapılması planlanan Üniversite Kampus Alanına geçti. Burada üniversitenin çalışmalarının takipçisi olacağını söyleyen Vali Sonel, en kısa sürece alanda çalışmalara başlanacağını ifade etti.


"Kaleyi detaylı inceledi"


Restorasyon çalışmaları devam eden Ünye Kalesi'ni ziyaret eden Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kale'nin saha alanına girerek çalışmaları detaylı inceledi. Ünye Kalesi'nde devam eden restorasyon ve dehliz temizlik çalışmalarını inceleyen Vali Sonel, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.


"Ziyaretinde STK ve muhtarları unutmadı"


Ünye ziyaretinde sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar ile de bir araya gelen Vali Sonel, kuruluşların çalışmaları hakkında bilgi alırken, muhtarlarla düzenlediği toplantıda onları dinleyerek istişarelerde bulundu.


Vali Sonel ziyaretlere Sanayi Sitesi, Şehit Taner Kart'ın ailesi, Binicilik Tesisleri, Asarkaya Kent Ormanı ve Ünye Limanı'nda incelemelerde bulunmasının ardından Ünye'den ayrıldı. - ORDU

Karadeniz, Japon, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 21:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Sonel: 'Ordu ve 19 ilçesine hizmet ve yatırım katacağız' - Son Dakika

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