Son Dakika Haberleri: Vali Sonel, Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi

Vali Sonel, Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi

37 dakika önce

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Sonel, Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Mameki Parkında Artukbey Kahvede şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlenen programa Vali Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Müftüsü Aşır Durgun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, Vali Yardımcıları Akın Zor ile Selçuk Yosunkaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Eylem Mut katıldı.Programda, İl Müftüsü Aşır Durgun şehitler için dua ettti. Sonel çifti ise, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenip, talep ve sıkıntılarını dinledi.

Ülkenin güvenliği ve milletin huzuru için gözünü kırpmadan canını veren, sağlığını kaybeden vatan evlatlarını ve yakınlarını kendi ailelerinden farklı görmediklerini belirten Vali Tuncay Sonel," Devletimiz, tüm imkanları ile maddi ve manevi olarak her yönden, şehit ailelerimiz ile gazilerimizin yanındadır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz baş tacımızdır. Kapımız ve gönlümüz sizlere her zaman açıktır.Yeni yaptığımız Munzur Nehri Kıyısındaki düzenlemeler kapsamında buraya Mardin'den yatırımcımız Tacettin Bey geldi, ve kısa sürede Artuk Bey markasını getirdi.Hem istihdama katkı hem de çok güzel ve kaliteli bir mekan kazandırdı.Kendisine teşekkür ederiz"dedi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:30 Kaynak: İHA

Jandarma, Tunceli, Güncel
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