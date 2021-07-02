Vali Sonel, Şehitlerimizin Emaneti Çocuklarımızın İsteklerini Yerine Getirdi - Son Dakika

Vali Tuncay Sonel, yapmış olduğu ev ziyaretlerinde kendisinden tuttuğu takımın formasını isteyen ve birlikte futbol oynama isteğinde bulunan çocukları kırmayarak, bu isteklerini yerine getirdi.

Kendisinden tuttuğu takımın formasını isteyen ve birlikte futbol oynama isteğinde bulunan çocuklarla 19 Eylül Stadı'nda bir araya gelen Vali Tuncay Sonel, çocuklara söz verdiği formalarını kendi elleri ile teslim etti ve birlikte maç yapma isteklerini de yerine getirdi.

Çocuklara formalarını ve spor ayakkabılarını kendi elleriyle giydiren Vali Tuncay Sonel, Gençlik Spor Müdürü Mustafa Genç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz ile birlikte 19 Eylül Stadı'nda çocuklarla maç yaparak, onların heyecanı ve mutluluklarına ortak oldu.

Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Vali Sonel, "Çocuklarımızı, gençlerimizi önemsiyoruz. Mümkün olduğunca onların isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Daha önce de 2112 yetim öksüz çocuğumuzun, gencimizin isteklerini yerine getirmiştik. Bugün de yapmış olduğum ev ziyaretlerinde tuttukları takımların formasını isteyen ve birlikte maç yapma isteğinde bulunan çocuklarımızın, gençlerimizin bu isteklerini yerine getirdik. Onlar da biz de çok mutlu olduk. Çocuklarımızın, gençlerimizin yüzlerindeki gülümsemenin sebebi olabilirsek ne mutlu bize" diye konuştu.

Düzenlenen etkinlikte çocuklarını yalnız bırakmayan şehit ailelerimiz ve gaziler de de Vali Tuncay Sonel'e teşekkür ederek, "Çocuklarımızın bu anının heyecanı ile gözlerine uyku girmedi. Çok mutlu oldular. Allah razı olsun Sayın Valimizden" şeklinde konuştular.