Vali Sonel, sokak sokak gezerek vatandaşları uyardı - Son Dakika

TUNCELİ Valisi Sonel, koronavirüs önlemlerini denetlemek amacıyla sokak sokak gezerek dışarıdaki vatandaşları uyardı, maskesi olmayanlara ise maske dağıttı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kent genelinde sürdürülen koronavirüs tedbirlerini denetlemek amacıyla cadde ve sokakları gezerek incelemelerde bulundu. Dışarıda gezenleri gören Vali Sonel, evlerine gitmelerini isterken, yan yana yürüyenlere ise sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılarda bulundu. Vali Sonel, yolda gördüğü herkesi koronavirüs konusunda uyarırken maske takmayanlara ise maske dağıttı. Vali Sonel, incelemeleri sırasında polis ve zabıta ekipleriyle de görüşerek koronavirüs önlemlerinin uygulanması için çalışmalarını aralıksız sürdürmelerini istedi. Vali Sonel, kent sakinlerinin koronavüristen korunması için her türlü çabayı gösterdiklerini ifade ederek, özellikle 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara sürekli destek olduklarını söyledi. Bu süreci atlatmak için gece-gündüz çalıştıklarını anlatan Vali Sonel, Tunceli Valiliği'nce şu ana kadar 65 yaş ve üstü 958 kişinin evde ziyaret edilerek, ihtiyaçlarının karşıladığını belirtti.