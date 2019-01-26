Son Dakika Haberleri: Vali Sonel Sözünü Tuttu, 24 Öğretmen Prag'ı Gezdi

Vali Sonel Sözünü Tuttu, 24 Öğretmen Prag'ı Gezdi

1 saat önce

- Vali Sonel sözünü tuttu, 24 öğretmen Prag'ı gezdiPRAG- Tunceli Valisi Tuncay Sonel, öğretmenlere verdiği sözü tutarak, 24'ünü Prag gezisine gönderdi.

- Vali Sonel sözünü tuttu, 24 öğretmen Prag'ı gezdi

PRAG- Tunceli Valisi Tuncay Sonel, öğretmenlere verdiği sözü tutarak, 24'ünü Prag gezisine gönderdi. Avrupa'nın kültür başkentlerinden Prag'ı gezen öğretmenler, unutulmaz bir gezi yaşadı.
Öğretmenler Günü nedeniyle 24 öğretmeni geçen yıl Fransa'nın Başkenti Paris'e gönderen Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, öğretmenler için başlattığı gezi programını bu yıl da sürdürdü. Vali Sonel bu kez de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde verdiği Prag gezisi sözünü yerine getirdi. Sonel, Tunceli'de görev yapan ve kura ile belirlenen 24 öğretmeni, yarıyıl tatilinde Prag'a geziye gönderdi. Öğretmenler, yarıyıl tatilinde Prag'ı 4 gün boyunca doyasıya gezdi. Rehberler eşliğinde Prag'ın tarihi ve turistik mekanlarını gezme imkanı bulan öğretmenler, ikinci dönem eğitim öğretime moral depolamış olarak başlayacak.
Geziye katılan öğretmenlerden Ayla Aynur Demir, Prag'da unutulmaz günler geçirdiklerini belirterek, "Prag'da olmak gerçekten çok güzel. Kendimizi çok iyi ve mutlu hissettik. Özellikle Sayın Valimiz Tuncay Sonel'e bu konuda minnettarız. Çok teşekkür ederiz kendisine. Onun sayesinde Prag gibi cennet bir şehirde gezme şansına sahip olduk. Bu tecrübemizi arkadaşlarımızla da paylaşacağız. Tur ekibi ve rehberlerden de oldukça memnun kaldık. Her şey beklentilerimizin çok üstündeydi" dedi.
Öğretmenlerden Kenan Çonak ise "24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Valimiz Tuncay Sonel'in desteğiyle Prag'a 4 gün gezi düzenlendi. Her şey çok güzeldi. Arkadaşlarımızla gezip eğlendik. Ben 5 yıllık memurum ama hiç tatile gitmemiştim. Bize bu imkanı sağladığı için Sayın Valimize çok teşekkür ederiz" diye bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Tunceli, Güncel
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