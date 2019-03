Vali Sonel: "Tunceli'de Çalışmak İsteyene İş Var"

Vali Sonel: "Tunceli'de çalışmak isteyene iş var"TUNCELİ - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "İstihdam seferberliği kapsamında Tunceli'de bin 500 civarında vatandaşa ek istihdam sağlayabileceklerini belirterek, "Tunceli'de şuan çalışmak isteyene iş var" dedi.

Vali Sonel: "Tunceli'de çalışmak isteyene iş var"



TUNCELİ - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "İstihdam seferberliği kapsamında Tunceli'de bin 500 civarında vatandaşa ek istihdam sağlayabileceklerini belirterek, "Tunceli'de şuan çalışmak isteyene iş var" dedi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlığında "Burası Tunceli Burada İş Var" sloganıyla istihdam seferberliği toplantısı yapıldı. Toplantıda yaklaşık 20 ay önce hem valilik hem de belediye başkan vekilliği görevine başladığını belirten Sonel, "Başladığımızda Tunceli istihdamda 81. idi. Allah razı olsun çok değerli girişimcilerimiz, değerli çalışma arkadaşlarımız sayesinde hep birlikte ilk onlara girdik. Şu anda Tunceli olarak kadın istihdamında Türkiye birincisiyiz. Engelli istihdamında Türkiye birincisiyiz. Normal istihdamda da Türkiye'nin ilk onuna girmiş bulunmaktayız" dedi.

"Çalışmak isteyene iş var"

İstihdam seferberliği kapsamında ilde bin 500 civarında vatandaşa daha ek istihdam sağlayabileceklerini vurgulayan Vali Sonel, "Tunceli'de şu an çalışmak isteyene iş var. Tekstil fabrikasında var, diğer işletmelerimizde var. Biraz artık iş seçme durumuna geldik. O da güzel. Bizim üniversite mezunu gençlerimiz var. Bir özel sektör çağrı merkezi açtı ve Halk Bankası Genel Müdürü müjdeyi verdi. İlk alımları da yapacak. Geçen hafta Ankara'da sağlık bakanımızla görüştük. Özel çağrı merkezi konusunda destek istedik, o da söz verdi. İçişleri, Milli Eğitim Bakanımız da bize destek veriyor. Üniversite mezunu olup da mesleğe daha başlayamayan, KPSS'si düşük olan olabilir, atanamayan olabilir ki Tuncelili vatandaşlarımızın, gençlerimizin diksiyonu çok düzgün. Buradaki kardeşlerimiz çok güzel konuşuyorlar. Bunları çağrı merkezlerinde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tunceli artık huzur şehri"

İstihdam seferberliği kapsamında sunulan imkanlardan faydalanılması gerektiğine dikkat çeken Sonel, "Çünkü Tunceli artık huzur şehri. Munzur'da artık baraj değil dünya rafting şampiyonası yapılacak. Şu an Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında otellerde yer yok. Huzur şehri olunca beraberinde bu güzellikler de geliyor. Biz bu memleketi seviyoruz. Bu yöre için ne yapılması gerekiyorsa son güne kadar yapacağız. Dün Tıp Bayramı'nda hastanede söyledim. İhraçların geri dönüşüne imza attım. Belediye olarak 62'den fazla, valilik olarak da 70'e yakın proje yaptık. Bunlar hızla Tunceli'ye katkı sağlayan projeler. 112 Acil Çağrı Merkezinden Ağız Diş Hastanesine, yeni yapılacak anaokuluna kadar projelerimiz var. Şu an belediyeye ayda yaklaşık 1 milyon kira geliri bırakıyoruz. 8-10 yıl sonraya dahi kira geliri bırakıyoruz. Bizim 1,5 yılda yapmış olduğumuz işlerin yaklaşık maliyeti 627 milyon, çekilen kredi 32 milyon" diye konuştu.

Toplantı ilgili kurumların istihdam seferberliğine ilişkin katılımcıları bilgilendirmesi ve soruların cevaplanmasıyla sona erdi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlene toplantıya Vali Sonel'in yanı sıra İŞKUR ve SGK il müdürleri, Sanayi Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanları, kurum amirleri, iş adamları ve esnaflar katıldı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ankara'daki Kargo Şirketinden Gelen Koku AFAD Ekiplerini Harekete Geçirdi

Kontrolden Çıkan Otomobil İki İş Yerine Girdi: 3 Yaralı

İşsiz Sayısı 1 Milyon Kişi Arttı

Bakan Varank: Aralık 2020`ye Kadar SGK Primlerini Devlet Ödeyecek