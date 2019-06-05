Son Dakika Haberleri: Vali Sonel ve komutanlardan askerlere bayram ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Vali Sonel ve komutanlardan askerlere bayram ziyareti

1 saat önce

TUNCELİ'de Vali Tuncay Sonel ve komutanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla askerleri, görev yaptıkları karakol ve güvenlik kulelerinde ziyaret edip, bayramlarını kutladı.

Vali Sonel ve komutanlardan askerlere bayram ziyareti, System.String[]
TUNCELİ'de Vali Tuncay Sonel ve komutanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla askerleri, görev yaptıkları karakol ve güvenlik kulelerinde ziyaret edip, bayramlarını kutladı.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte merkez, Nazimiye ile  Ovacık ilçelerinde sarp ve dağlık alanlarda terörle mücadele operasyonları yürüten askerleri görev yaptıkları karakollarda ve güvenlik kulelerinde ziyaret edip, bayramlarını kutladı. Vali Sonel, Dereova Jandarma Karakolu'nda nöbet tutan Jandarma Er Kadir Ketenci'nin yanına gidip, cep telefonuyla Afyonkarahisar'daki ailesini görüntülü aradı. Vali Sonel'in, telefonla görüştürdüğü Kadir Ketenci, 10 aylık oğlu Doğan'ı görünce duygusal anlar yaşadı.


- Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:17 Kaynak: DHA
Jandarma, Ramazan Bayramı, Tunceli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da konaklayacak yer kalmadı! Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler BARTIN 6 BİN NÜFUSLU AMASRA'YA 50 BİN KİŞİ GELDİ Muğla'ya 3 saatte 30 bin araç giriş yapınca jandarma yolu kapatmak zorunda kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 17:54:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Sonel ve komutanlardan askerlere bayram ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]