Son Dakika Haberleri: Vali Sonel, Yaşlı ve Engelli Çocuklarla Bir Araya Geldi

Vali Sonel, Yaşlı ve Engelli Çocuklarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, yaşlı ve engeli çocuklarla bir araya geldi.

Vali Sonel, Yaşlı ve Engelli Çocuklarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, yaşlı ve engeli çocuklarla bir araya geldi.

Mameki Parkı'nda bir kafede yaşlı ve engelli çocuklar için kahvaltı programı düzenlendi. Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, kurum müdürleri, yaşlılar ve engelli çocuklar katıldı.Kahvaltıda yaşlılar ve engelli çocuklarla yakından ilgilenip, sohbet eden Vali Sonel, onların talep ve sıkıntılarını da dinledi.

Etkinlikte konuşan Vali Tuncay Sonel, "Devletimizin şefkatini, merhametini ve güler yüzünü yaşlılarımıza ve engeli olan evlatlarımız göstererek, onları el üstünde tutma gayreti içerisindeyiz. Biz kültür olarak, inanç olarak büyüğe saygıyı, önemli ve kıymetli bilen bir milletiz.Yılın belirli gün ve haftalarında değil fırsat buldukça onlar ile bir araya gelmemiz gerekir.Yaşlılarımıza ve engeli olan evlatlarımıza sahip çıkılmalı,onların mutluluğu için herkes elinden gelen katkıyı sunmalıdır" dedi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:21 Kaynak: İHA

Komando, Jandarma, Tunceli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Genç Kalma Sırrını Açıkladı: Sigara ve Alkol İçmem, Uykuma Dikkat Ederim Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp "Fotomontaj" Dedi Son Dakika! Erdoğan'dan 1 Nisan Mesajı: GBT'leri Hazır, Adım Atacağız Suriye'nin Halep Kentine Düzenlenen Saldırıların Arkasında İsrail'in Olduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 14:53:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Sonel, Yaşlı ve Engelli Çocuklarla Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]