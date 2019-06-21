Son Dakika Haberleri: Vali Soytük, modernleştirilen sınır kapısını inceledi
Son Dakika Ekonomi Haber

Vali Soytük, modernleştirilen sınır kapısını inceledi

2 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, Öncüpınar Sınır Kapısında yapımı devam eden Modernizasyon yerinde inceledi.

Vali Soytük, modernleştirilen sınır kapısını inceledi, System.String[]
Kilis Valisi Recep Soytürk, Öncüpınar Sınır Kapısında yapımı devam eden Modernizasyon yerinde inceledi.

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'nin en önemli kara hudut kapılarından biri olan Kilis'in Öncüpınar Gümrük Müdürlüğünün modernizasyonu yapılmaya devam ediyor. Kilis Valisi Recep Soytürk, beraberindeki teknik heyet ile birlikte modernizasyonu yapılan Öncüpınar Sınır Kapısında incelemelerde bulundu. GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz, tarafından modernizasyon hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi. Vali Soytürk, modernizasyonun hızlı bir şekilde tamamlanması için talimat verdi.

Yaklaşık 65 dönüm üzerinde tır parkının da kurulacağı Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda 55 bin dönüm üzerinde ise binek araç yolcu salonu ve tesisler yapılacak. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:48 Kaynak: İHA
türkiye, ticaret bakanlığı, kilis, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



30'dan fazla ülke çelik testi için Türkiye'ye geliyor Türkiye'nin Dan Bilzerian'ı MR.JADE Yerli ve milli SİHA, gökyüzünde 100 bin saat uçuşunu tamamlayarak yeni bir rekora imza attı Belçim Bilgin'den Behzat Ç. sürprizi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 15:49:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Soytük, modernleştirilen sınır kapısını inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]