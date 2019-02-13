Son Dakika Haberleri: Vali Soytürk, Aa'yı Ziyaret Etti

Vali Soytürk, Aa'yı Ziyaret Etti

3 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansı (AA) Kilis Bürosu'nu ziyaret etti.

Vali Soytürk, Aa'yı Ziyaret Etti, System.String[]
Kilis Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansı (AA) Kilis Bürosu'nu ziyaret etti.

Soytürk, ziyarette yaptığı konuşmada, kentin gelişimine katkı sunmak adına çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Vali Soytürk, Valilik olarak sadece Kilis içerisinde değil, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgede de faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Soytürk, yapılan çalışmalar sayesinde başta terör olmak üzere birçok olayın daha gerçekleşmeden önüne geçildiğini aktardı.

AA Gaziantep Bölge Müdürü Orhan Canbulatel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:02 Kaynak: AA

Fırat, Anadolu Ajansı, Kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı

Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı Talihsiz Kadın, 14 Şubat İçin Yardıma Gittiği Çiçekçide Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:25:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Soytürk, Aa'yı Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]