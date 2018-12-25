Son Dakika Haberleri: Vali Soytürk Çobanbey Hudut Karakolunu Ziyaret Etti

Vali Soytürk Çobanbey Hudut Karakolunu Ziyaret Etti

52 dakika önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, Elbeyli ilçesi ile Çobanbey Tren Garı ve Çobanbey Hudut Karakolunu ziyaret etti.

Vali Soytürk Çobanbey Hudut Karakolunu Ziyaret Etti, System.String[]
Kilis Valisi Recep Soytürk, Elbeyli ilçesi ile Çobanbey Tren Garı ve Çobanbey Hudut Karakolunu ziyaret etti.

Vali Recep Soytürk, Elbeyli ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Vali Soytürk'e Kaymakam Kadir Duman tarafından ilçe brifingi sunularak, ilçenin eksiklikleri, ihtiyaçları ve talepleri iletildi. Vali Soytrük daha sonra Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek'i ziyaret etti. Başkan Şimşek, Elbeyli Belediyesinin çalışmaları konusunda Vali Soytürk'e bilgi verdi. Vali Soytürk, Kaymakam Kadir Duman ile birlikte Yapılan ve Yapılması Planlanan Çalışma ve Projeler Aktarıldı. etti. Çobanbey Tren Garı ve Çobanbey Hudut Karakolunu ziyaret ederek, askerler ile bir süre sohbet etti. Daha sonra Vali Soytürk, Çobanbey Hudut Karakolu askerleriyle birlikte akşam yemeği yedikten sonra Elbeyli ilçesinden ayrıldı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:49 Kaynak: İHA

Kilis, Recep Soytürk, Elbeyli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak Son Dakika! Erdoğan'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çalışmalar En İyi Rakamı Belirlemek Üzere Yürütüldü

Asgari Ücrete Yüzde 26,05 Zam Yapılmasının Ardından Emeklinin Zam Beklentisi Arttı Asgari Ücretin Ardından AGİ de Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 12:41:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Soytürk Çobanbey Hudut Karakolunu Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]