Vali Soytürk Çobanbey Hudut Karakolunu Ziyaret Etti
52 dakika önce
Kilis Valisi Recep Soytürk, Elbeyli ilçesi ile Çobanbey Tren Garı ve Çobanbey Hudut Karakolunu ziyaret etti.
Kilis
Valisi Recep Soytürk
, Elbeyli
ilçesi ile Çobanbey Tren Garı ve Çobanbey Hudut Karakolunu ziyaret etti.
Vali Recep Soytürk, Elbeyli ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Vali Soytürk'e Kaymakam Kadir Duman tarafından ilçe brifingi sunularak, ilçenin eksiklikleri, ihtiyaçları ve talepleri iletildi. Vali Soytrük daha sonra Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek
'i ziyaret etti. Başkan Şimşek, Elbeyli Belediyesinin çalışmaları konusunda Vali Soytürk'e bilgi verdi. Vali Soytürk, Kaymakam Kadir Duman ile birlikte Yapılan ve Yapılması Planlanan Çalışma ve Projeler Aktarıldı. etti. Çobanbey Tren Garı ve Çobanbey Hudut Karakolunu ziyaret ederek, askerler ile bir süre sohbet etti. Daha sonra Vali Soytürk, Çobanbey Hudut Karakolu askerleriyle birlikte akşam yemeği yedikten sonra Elbeyli ilçesinden ayrıldı. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:49 Kaynak: İHA
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