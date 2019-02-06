Vali Soytürk Çobanbey Sınır Kapısı'nda İncelemelerde Bulundu

Kilis Valisi Recep Soytürk, Çobanbey Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Çobanbey Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Elbeyli ilçesinde bulunan sınır kapısına gelen Vali Soytürk'ü GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz ve Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman karşıladı.



Daha sonra gümrük çalışanlarıyla bir araya gelen Soytürk, alanı gezmesinin ardından Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgeye geçti.



Ziyarette, ilde sınır kapılarından sorumlu Vali Yardımcı Fehmi Sinan Niyazi de hazır bulundu.

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