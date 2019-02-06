Vali Soytürk Çobanbey Sınır Kapısında İncelemelerde Bulundu

Kilis Valisi Recep Soytürk, Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Gümrük Kapısında incelemelerde bulundu.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Gümrük Kapısında incelemelerde bulundu.



Geçen hafta yapımı tamamlanarak taşıma işlemi gerçekleştirilen Çobanbey Sınır Kapısına gelen Vali Recep Soytürk. GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duran ile Çobanbey Gümrük yetkililer tarafından karşılandı. Çobanbey Sınır Kapısında incelemelerde bulunan Vali Soytürk, GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz'dan bilgiler aldı. Gümrük görevlileri, Pasaport polisleri ile sohbet eden Vali Soytürk, Çobanbey Sınır Kapısına kurulan son teknoloji yatırımlar, güvenlik önlemleri, güvenlik kamerası ile araç takip sistemleri inceledi. - KİLİS

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