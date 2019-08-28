Son Dakika Haberleri: Vali Soytürk'den Afrin Şehidi Yunus Emre Doğan'ın ailesine ziyaret
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Vali Soytürk'den Afrin Şehidi Yunus Emre Doğan'ın ailesine ziyaret

1 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye'nin Afrin kırsalında yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PYD/PKK'nın hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Soytürk'den Afrin Şehidi Yunus Emre Doğan'ın ailesine ziyaret, System.String[]
Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye'nin Afrin kırsalında yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PYD/ PKK'nın hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın ailesini ziyaret etti.

Şehidin baba ocağı olan Polateli ilçesinin Karapınar (Yılanca) Köyündeki Vali Recep Soytürk, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener ile birlikte 7 Şubat 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın ailesini ziyaret etti. Vali Soytürk, Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın kutsal topraklara giderek, hac vazifelerini yerine getiren annesi Döne Doğan ve babası Hanifi Doğan'ı ziyaret etti. - KİLİS
Yunus Emre Doğan, Afrin, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:45 Kaynak: İHA
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