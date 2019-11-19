Son Dakika Haberleri: Vali Soytürk'den Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
Son Dakika 3. Sayfa Vali Soytürk'den Emniyet Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Vali Soytürk'den Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

7 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'u ziyaret etti.

Vali Soytürk'den Emniyet Müdürlüğüne ziyaret, System.String[]

Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'u ziyaret etti.


Vali Söytürk, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve. Müdür Yardımcıları ile Şube Müdürleri tarafından karşılandı. Daha sonra Vali Soytürk, Kilis'e geçen ay göreve başlamasına rağmen bir çok başarılı operasyona imza atan İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'a teşekkür etti. Emniyet Müdürü Karabulut, Kilis'te göreve başladığından sonra bir çok suçtan tutuklama kararı bulunanlara karşı düzenlenen operasyonda 52 kişi yakalanmıştı. Emniyet Müdürü Karabulut'un bizzat yönettiği operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Suriye'nin Azez kentinde düzenlediği operasyonda DEAŞ lideri Bağdad'nin yakınları yakalanarak gözaltına alınmıştı. Vali Soytürk'ün Emniyet Müdürü Karabulut'a yaptığı ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti. - KİLİS

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:04 Kaynak: İHA
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