Vali Soytürk'den İl Genel meclisine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Soytürk'den İl Genel meclisine ziyaret - Son Dakika

Vali Soytürk'den İl Genel meclisine ziyaret

6 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Genel Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

Vali Soytürk'den İl Genel meclisine ziyaret, System.String[]

Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Genel Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.


Vali Soytürk, İl Özel İdaresine gelişinde İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, İl Genel Meclisi üyeleri tarafından karşılandı. Vali Soytürk daha sonra İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplanan il genel meclisi toplantısına katıldı. Vali Soytürk'e Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın tarafından yapılan İl Özel İdaresinin çalışmaları hakkında bilgi verildi. - KİLİS

Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:24 Kaynak: İHA
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