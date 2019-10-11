Son Dakika Haberleri: Vali Soytürk'den Tümgeneral Uzun'a ziyaret
Son Dakika 3. Sayfa Vali Soytürk'den Tümgeneral Uzun'a ziyaret

Vali Soytürk'den Tümgeneral Uzun'a ziyaret

1 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk,6'ıncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile komutanları ziyaret etti.

Vali Soytürk'den Tümgeneral Uzun'a ziyaret, System.String[]

Kilis Valisi Recep Soytürk,6'ıncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile komutanları ziyaret etti.


Vali Soytürk, Kilis'in Elbeyli ilçesinde konuşulu bulunan ve Suriye sınırından sorumlu olan Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı (MÖGK) ile Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun'u Elbeyli Çıldıroba üst bölgesinde ziyaret etti. Geçen ay görevine başlayan MÖGK ile Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun'u ziyaret eden Vali Soytürk'ün ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti. - KİLİS

Erhan Uzun, Piyade, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:48 Kaynak: İHA
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