Vali Soytürk düğün salonlarını denetledi - Son Dakika

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kentteki düğün salonları ziyaret ederek korana kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile birlikte Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Kilis'te bulunan çeşitli düğün salonları ile sokak düğünlerini bizzat yerinde denetledi.

Daha önce Düğün Salonu işletmecileri ile toplantı yaparak, Covid-19 tedbirlerine uyulması yönünde bilgilendirme yapmıştı.

Vali Soytürk, "Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında İlimizde bulunan düğün salonlarına yapmış olduğu denetimlerine devam ederek, halkımıza salgınla mücadelede sağduyulu olma konusunda önemli uyarılarda bulundum" dedi. - KİLİS