Son Dakika Haberleri: Vali Soytürk'e Komutanlardan Ziyaret

Vali Soytürk'e Komutanlardan Ziyaret

1 saat önce

Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener ile Yardımcısı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Vali Soytürk'e Komutanlardan Ziyaret, System.String[]
Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener ile Yardımcısı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener ile Yardımcısı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay Vali Recep Soytürk'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Soytürk, komutanların ziyaretinden memnun olduğunu ifade etti. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:43 Kaynak: İHA

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