Vali Soytürk'e Komutanlardan Ziyaret
1 saat önce
Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener ile Yardımcısı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.
Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener ile Yardımcısı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener ile Yardımcısı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay Vali Recep Soytürk'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Vali Soytürk, komutanların ziyaretinden memnun olduğunu ifade etti. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:43 Kaynak: İHA
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