Son Dakika Haberleri: Vali Soytürk'e Tuğgeneral Altındağ'dan ziyaret
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Vali Soytürk'e Tuğgeneral Altındağ'dan ziyaret

1 saat önce

Vali Recep Soytürk, Kilis Özel Kuvvetler Üs Komutanı Tuğgeneral İlkay Altındağ ve Albay Mustafa Koşan'ı kabul etti.

Vali Soytürk'e Tuğgeneral Altındağ'dan ziyaret, System.String[]
Vali Recep Soytürk, Kilis Özel Kuvvetler Üs Komutanı Tuğgeneral İlkay Altındağ ve Albay Mustafa Koşan'ı kabul etti.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Recep Soytürk, Kilis Özel Kuvvetler Üs Komutanı Tuğgeneral İlkay Altındağ ve Albay Mustafa Koşan'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası Vali Soytürk, Özel Kuvvetler Üs Komutanı Tuğgeneral İlkay Altındağ ve Albay Mustafa Koşan'ı kapıya kadar uğurladı. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:37 Kaynak: İHA
Kilis, Altındağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


6 çocuk 15 torun sahibi cinsel istismar sanığı: Bana tuzak kurdular Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü! Şarkıcı Tuğba Ekinci, Erdoğan'a övgü yağdırdı Altın Günü Düşüşle Kapattı! İşte Son Durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:13:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Soytürk'e Tuğgeneral Altındağ'dan ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]