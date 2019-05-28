Vali Soytürk'e Tuğgeneral Altındağ'dan ziyaret
1 saat önce
Vali Recep Soytürk, Kilis Özel Kuvvetler Üs Komutanı Tuğgeneral İlkay Altındağ ve Albay Mustafa Koşan'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:37 Kaynak: İHA
Vali Recep Soytürk, Kilis
Özel Kuvvetler Üs Komutanı Tuğgeneral İlkay Altındağ
ve Albay Mustafa Koşan'ı kabul etti.
Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Recep Soytürk, Kilis Özel Kuvvetler Üs Komutanı Tuğgeneral İlkay Altındağ ve Albay Mustafa Koşan'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası Vali Soytürk, Özel Kuvvetler Üs Komutanı Tuğgeneral İlkay Altındağ ve Albay Mustafa Koşan'ı kapıya kadar uğurladı. - KİLİS
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