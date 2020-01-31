Vali Soytürk EMİTT 2020 fuarına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Vali Soytürk EMİTT 2020 fuarına katıldı - Son Dakika Ekonomi

Vali Soytürk EMİTT 2020 fuarına katıldı

6 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, İstanbul'da düzenlenen 24. EMİTT 2020 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

Vali Soytürk EMİTT 2020 fuarına katıldı, System.String[]

Kilis Valisi Recep Soytürk, İstanbul'da düzenlenen 24. EMİTT 2020 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılış törenine katıldı.


Vali Recep Soytürk ve Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk'ün katılımıyla yapılan açılışta Kilis 6. Salonda Özel Tasarım standında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kilis'in tarihi, turistik ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla Kilis Valiliği, Kilis Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, STK ve özel teşebbüslerle yapılan işbirliği ile fuara tasarım standı ile katılım sağlandı. Fuar süresince Kilis'in tanıtımı yapılarak, ziyaretçilere yöresel lezzetlerden tatma imkanı sağlanacak. Fuarın açılış gününe Vali Recep Soytürk'ün yanısıra, İstanbul Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.


İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki TÜYEP Fuar alanında gerçekleşen fuar 30 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek - KİLİS

Doğu Akdeniz, İstanbul, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:52 Kaynak: İHA
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