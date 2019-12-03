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Vali Soytürk Engelliler ile bir araya geldi

7 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Kilis Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyarette bulundu.

Vali Soytürk Engelliler ile bir araya geldi, System.String[]

Kilis Valisi Recep Soytürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Kilis Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyarette bulundu.


Dernek Başkanı Hasan Baştürk ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Vali Soytürk, engelli vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti. Engelli vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Soytürk, devletin engelliler için sunduğu hizmetler konusunda görüş ve değerlendirmelerde bulundu. Herkesin bir engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğinin dikkatini çeken Vali Soytürk, engellilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması sosyal devletin asli görevidir hatırlatmasında bulundu. Vali Soytürk, "Kilis'te engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümü için çalışmalar yürüten Kilis Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başta olmak üzere diğer tüm sivil toplum örgütlerine ve kamu kuruluşlarımıza desteklerinden dolayı ediyorum" dedi.


Vali Soytürk'ün ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Hasan Baştürk ve engelli vatandaşlarımız ziyaretten dolayı teşekkürlerini ilettiler.


Vali Recep Soytürk, programının ikinci durağında engelli esnaflarından Mustafa Göktaşlı'yı ziyaret etti. Anahtarcılık mesleği ile uğraşan Göktaşlı ile bir süre sohbet eden Vali Soytürk, Göktaş'lının da Engelliler Günü'nü kutlayarak hayırlı işler dileklerinde bulundu. - KİLİS

Dünya Engelliler Günü, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:33 Kaynak: İHA
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