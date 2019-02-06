Son Dakika Haberleri: Vali Soytürk Fırat Kalkanı Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Vali Soytürk Fırat Kalkanı Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

55 dakika önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, Fırat Kalkanı bölgesindeki Çobanbay ile Soran'da incelemelerde bulundu.

Vali Soytürk Fırat Kalkanı Bölgesinde İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Kilis Valisi Recep Soytürk, Fırat Kalkanı bölgesindeki Çobanbay ile Soran'da incelemelerde bulundu.

Vali Soytürk ve beraberindeki heyet ile birlikte Suriye'nin Halep Kentine bağlı Çobanbey ilçesinde esnafları ziyaret etti. Daha sonra Vali Soytürk, Çobanbey Meclisi üyeleri ile bir araya geldi. Buradan Soran Beldesine geçen Vali Soytürk, Soran Nüfus Müdürlüğü, Soran Emniyet Müdürlüğünü, Soran Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi alan Vali Soytürk, Türkiye tarafından yapılan yatırımları inceledi. Suriyeliler ile sohbet ederek, Suriyelilerin sorunlarını dinledi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:45 Kaynak: İHA

Suriye, Kilis, Fırat, Güncel
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