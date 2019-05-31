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Vali Soytürk komutanlar ile bir araya geldi

1 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, 1.Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ile bir araya geldi.

Vali Soytürk komutanlar ile bir araya geldi, System.String[]
Kilis Valisi Recep Soytürk, 1.Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ile bir araya geldi.

Vali Soytürk, Alay Komutanı Albay Arıcan ve İl Jandarma komutanı Albay Başaklıgil ile toplantı yaptı. Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, sınır hattındaki gelişmeler, güvenlik, asayiş konularında Vali Recep Soytürk'e bilgi verdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı bir saat sürdü. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:25 Kaynak: İHA
Piyade, Kilis, Jandarma, 3. Sayfa
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