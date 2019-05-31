Vali Soytürk komutanlar ile bir araya geldi
1 saat önce
Kilis Valisi Recep Soytürk, 1.Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ile bir araya geldi.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:25 Kaynak: İHA
Valisi Recep Soytürk, 1.Hudut Alay Komutanı Piyade
Albay Hasan Ufuk Arıcan ve İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ile bir araya geldi.
Vali Soytürk, Alay Komutanı Albay Arıcan ve İl Jandarma komutanı Albay Başaklıgil ile toplantı yaptı. Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, sınır hattındaki gelişmeler, güvenlik, asayiş konularında Vali Recep Soytürk'e bilgi verdi.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı bir saat sürdü. - KİLİS
"Yed-i Emin" deposunda vinçli vurgun! Değeri dudak uçuklattı
Çocuğuna şırıngayla işkence eden anneden kan donduran itiraf: Ölmesi için yaptım
Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı
Köfteci dükkanında iğrenç pazarlık! Garson diye alıp zorla fuhuş yaptırdılar