Son Dakika Haberleri: Vali Soytürk Kurumlardan Brifing Aldı

Vali Soytürk Kurumlardan Brifing Aldı

19 dakika önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, brifing aldı.

Vali Soytürk Kurumlardan Brifing Aldı, System.String[]
Kilis Valisi Recep Soytürk, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, brifing aldı.

Göreve başladığı günden itibaren vatandaşlar ile iç içi olan Vali Recep Soytürk, kamu kurum ve kuruluşlarında inceleme yaparak çalışmalar ve projeler hakkında brifing alıyor.

Vali Soytürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu'nu Vali Yardımcısı Mahmut Şener ile birlikte ziyaret ederek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün uyguladığı projeler, kırsal kalkınma projeleri ile çalışmalar hakkında brifing aldı. Vali Soytürk, kentin önemli gelir kaynaklarından olan zeytincilik, bağcılık ve hububat ile meyve ile sebze yetiştiriciliğinin önemli olduğunu, bu konuda çalışmaların önümüzdeki dönemlerde daha da geliştirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Vali Soytürk, ile Sağlık İl Müdürü Mehmet Metin Demir ile İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya gelerek, Kilis'teki vatandaşa sunulan sağlık hizmetleri konusunda brifing aldı.

Vali Soytürk, Vatandaşa kaliteli sağlık hizmeti sunulması için sağlık çalışanlarının daha gayretli olmalarını istedi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:53 Kaynak: İHA

Kadıoğlu, Kilis, Yaşam
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