Vali Soytürk OSB'de üretim yapan tesisleri denetledi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren üretim tesislerinde inceleme yaptı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren üretim tesislerinde inceleme yaptı.

Vali Soytürk beraberinde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Can, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ile birlikte Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren üretim tesislerini gezerek, çalışma ortamlarındaki sosyal izolasyonla ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Vali Soytürk, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Can'dan üretim ile ilgili bilgi aldı. - KİLİS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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