Son Dakika › Güncel › Vali Soytürk şehit polisin ailesiyle bir araya geldi - Son Dakika
Vali Soytürk şehit polisin ailesiyle bir araya geldi
6 saat önce
Kilis Valisi Recep Soytürk eşi Nurdan Soytürk ile birlikte Şehit polis memuru Abdullah Delibaş'ın ailesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
Kilis Valisi Recep Soytürk eşi Nurdan Soytürk ile birlikte Şehit polis memuru Abdullah Delibaş'ın ailesini ziyaret etti.
Van'da 18 Nisan 2016 yılında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Abdullah Delibaş'ın çıkan çatışmada şehit olmuştu. Elbeyli İlçesine bağlı Mercanlı Köyünde Abdullah Delibaş'ın ailesini ziyaret eden Vali Recep Soytürk, şehidin babası Süleyman Delibaş ile şehidin kardeşleriyle sohbet ederek, bir sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Vali Recep Soytürk'e Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman ile yetkililer eşlik etti. - KİLİS
Son Dakika Liverpool, Van Dijk'a yıllık 9.4 milyon euro teklif edecek Kilis'te kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi Son dakika: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi için gözaltı kararı Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı