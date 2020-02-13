Vali Soytürk şehit polisin ailesiyle bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Soytürk şehit polisin ailesiyle bir araya geldi

6 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk eşi Nurdan Soytürk ile birlikte Şehit polis memuru Abdullah Delibaş'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Soytürk şehit polisin ailesiyle bir araya geldi, System.String[]

Kilis Valisi Recep Soytürk eşi Nurdan Soytürk ile birlikte Şehit polis memuru Abdullah Delibaş'ın ailesini ziyaret etti.


Van'da 18 Nisan 2016 yılında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Abdullah Delibaş'ın çıkan çatışmada şehit olmuştu. Elbeyli İlçesine bağlı Mercanlı Köyünde Abdullah Delibaş'ın ailesini ziyaret eden Vali Recep Soytürk, şehidin babası Süleyman Delibaş ile şehidin kardeşleriyle sohbet ederek, bir sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Vali Recep Soytürk'e Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman ile yetkililer eşlik etti. - KİLİS

Kilis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
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