Vali Soytürk, sınır hattında kullanılan yeni Drone'ları inceledi - Son Dakika

Kilis Valisi Recep Soytürk, Türkiye- Suriye sınır hattında kullanılan yeni Drone'ları inceledi.
Kilis Valisi Recep Soytürk, Zafer Yılmaz Kışlasında Garnizon ve 1.Hudut Alay Komutanı Tuğgeneral Soner Oruçoğlu'nu ziyaret etti. Vali Soytürk, ziyaret sonrası Türkiye-Suriye sınır hattında kullanılan yeni Drone'ları inceledi. Vali Soytürk, asayiş konusunda havadan gözlem gücüne önemli destek sağlayan yeni Drone'ları incelerek, Tuğgeneral Soner Oruçoğlu'dan bilgi aldı. - KİLİS
Kaynak: İHA
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