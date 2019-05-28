Son Dakika Haberleri: Vali Soytürk, Suriye'de açılışlara katıldı
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Vali Soytürk, Suriye'de açılışlara katıldı

11 dakika önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez ilçesinde açılışlara katıldıktan sonra bir dizi incelemelerde bulundu.

Vali Soytürk, Suriye'de açılışlara katıldı, System.String[]
Kilis Valisi Recep Soytürk, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez ilçesinde açılışlara katıldıktan sonra bir dizi incelemelerde bulundu.

Vali Soytürk beraberinde Vali Yardımcıları Ömer Yılmaz ve Osman Uğurlu ile diğer yetkililer ile birlikte Fırat Kalkanı Bölgesindeki Halep'in Azez ilçesine gitti.

Vali Recep Soytürk, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Kilis Valiliği iş birliği ile oluşturulan Azez Kadın ve Çocuk Merkezi'nin açılışını yaptı. Merkezdeki mesleki eğitim atölyelerini ve okul öncesi sınıflarını gezen Vali Soytürk, çocuklara hediyeler dağıttı. Soytürk, daha sonra Azez Mahalli Meclisince yürütülen 92.2 FM Güvenli Bölge Radyo Istasyonunu ziyaret etti.

Soytürk, Azez'de yapımı devam eden Osmanlı Millet Park'ını ziyaret ederek devam etmekte olan çalışmaları yerinde inceledikten sonra Vali Soytürk, Azez'de faaliyet göstermekte olan Halime Sultan Anaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Sınıfları gezen Vali Soytürk, çocuklara hediyeler dağıttı. Daha sonra Soytürk, Soytürk, Azez Futbol Stadyumu'nun açılışını yaptı. Açılışın ardından Azez Spor ile El Saura Spor'un dostluk maçlarını izledi, Vali Soytürk, Yeni Azez Meclis Binası olarak kullanılacak tarihi Osmanlı binasının restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:56 Kaynak: İHA
Ömer Yılmaz, Fırat, Kilis, Azez, Güncel
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