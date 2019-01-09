Vali Soytürk Suriye'de Tarımsal Faaliyetleri Toplantısına Katıldı
55 dakika önce
Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde tarımsal faaliyetleri toplantısına katıldı.
Kilis
Valisi Recep Soytürk, Suriye
'nin Halep kentine bağlı Azez
ilçesinde tarımsal faaliyetleri toplantısına katıldı.
Vali Recep Soytürk, Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz
ile birlikte Azez'de düzenlenen toplantıya katıldılar. Toplantı da Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi Kilis Koordinasyonundaki Azez, Soran, Ahtarin, Mera ve Çobanbey'deki tarımsal faaliyetler hakkında görüşüldü. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı Kilis Valiliği sorumluluk alanındaki Azez, Soran, Ahtarin, Mera ve Çobanbey'deki tarımsal konuların ele alındığı öğrenildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:17 Kaynak: İHA
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