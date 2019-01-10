Son Dakika Haberleri: Vali Soytürk Suriye Stk Koordinasyon Toplantısı Yaptı

Vali Soytürk Suriye Stk Koordinasyon Toplantısı Yaptı

37 dakika önce

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Suriye Sivil Toplum Örgütleri (STK) koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Soytürk Suriye Stk Koordinasyon Toplantısı Yaptı, System.String[]
Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Suriye Sivil Toplum Örgütleri (STK) koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Soytürk' ün Başkanlığında Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan ve AFAD İl Müdürü Mustafa Eser, AFAD FKB koordinatörü Bekir Şen ve Suriye'de görevli Kamu Kurumlarının il Müdürleri ve Suriye'de hizmet veren STK temsilcileri ile kamplar da görevlendirilen AFAD Koordinatörlerininde katılımıyla Suriye STK koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Suriye'de hizmet veren STK temsilcileri ile bölgede yapılan ve yapılacak hizmetlere ilişkin istişarelerde bulunarak çalışmalarının son durumları hakkında bilgiler alındı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:48 Kaynak: İHA

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