Son Dakika Haberleri: Vali Soytürk, Suriyelilerin ülkelerine gidişlerini denetledi
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Vali Soytürk, Suriyelilerin ülkelerine gidişlerini denetledi

2 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, ülkelerine giden Suriyelilerin işlemlerinin yapıldığı alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Soytürk, Suriyelilerin ülkelerine gidişlerini denetledi, System.String[]
Kilis Valisi Recep Soytürk, ülkelerine giden Suriyelilerin işlemlerinin yapıldığı alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Soytürk, Suriyelilerin ülkelerine gitmek için oluşturulan Bayramlaşma gönderme merkezinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Soytürk, yapılan işlemlerle ilgili bilgi aldı. Vali Soytürk, Suriyelilerin ülkelerine gidiş işlemlerini hızlı bir şekilde yapan görevlilere teşekkür etti. Vali Soytürk, Bayramlaşma gönderme merkezinde incelemelerinin ardından ayrıldı. Öte yandan Suriyelilerin ülkelerine gidişleri devam ediyor. 25 bin Suriyeli, Ramazan bayramını ülkesinde geçirmek için Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kayıt yaptırdığı, 31 Mayıs tarihine kadar geçişlerin tamamlanacağı bildirildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:13 Kaynak: İHA
Kilis, Güncel
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