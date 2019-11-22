Vali Soytürk' ten Öğretmenler Günü mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Vali Recep Soytürk, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmesinin 91'nci yıldönümünü olduğunu hatırlatarak, Öğretmenler gününü kutladı. Vali Soytürk, mesajında, "Dünyanın en kutsal ve en eski mesleklerinden olan öğretmenlik, her zaman bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve yarınlara aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olmuştur. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin becerinizin ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli, bu özellik ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir." diyerek öğretmenlerin görev ve sorumluluğunun ehemmiyetine vurgu yapmıştır. İlk emri 'Oku' olan bir medeniyetin mensupları olarak bizim için, öğrenmenin ve dolayısıyla öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır. Tarih boyunca ecdadımız, ilim-irfan ehli alimlerimizin yeryüzüne miras bıraktığı buluşlarla anılmış, zamanın en ünlü kütüphanelerini alimlerimizin kıymetli eserleri doldurmuştur. Gece gündüz demeden, ülkemizin her köşesinde çok zor şartlarda ilim ve irfanı, doğruyu ve güzeli, evrensel değerlerle birlikte maneviyatımızı, vatan ve millet aşkını yavrularımıza aşılamak için azim ve kararlılıkla görev yapan bütün öğretmenlerimizi ve eğitim idarecilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta kendi öğretmenlerim olmak üzere, saygıdeğer tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum. Eğitim-öğretim camiamızın bu özel gününde Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görev şehidi olan ve ebediyete intikal etmiş olan öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, emekliye ayrılmış olsalar bile hayat öğretmenliğine devam eden büyüklerimiz ile görevi başındaki bütün öğretmenlerimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS