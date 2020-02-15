Vali Soytürk'ün acı günü - Son Dakika

Vali Soytürk'ün acı günü
6 saat önce
Kilis Valisi Recep Soytürk'ün annesi Kıymet Soytürk hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:37 Kaynak: İHA
Kilis Valisi Recep Soytürk'ün annesi Kıymet Soytürk hayatını kaybetti.
Vali Recep Soytürk'ün annesi Kıymet Soytürk'ün cenazesi yarın Sakarya'nın Karasu ilçesi Elmalı Camii'nden öğle namazına müteakip Kuzuluk Mezarlığına defnedileceği bildirildi. - KİLİS
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