Vali Soytürk'ün Musabeyli İlçesine Ziyaret
2 saat önce
Kilis Valisi Recep Soytürk, Musabeyli ilçesini ziyaret etti.
Kilis
Valisi Recep Soytürk, Musabeyli
ilçesini ziyaret etti.
Geçen ay Valiler Kararnamesi ile Kilis Valiliğine atanan Recep Soytürk, Musabeyli ilçesine bir çalışma ziyaretinde bulundu. Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan
Yılmaz, ve ilçe amir ve müdürleri tarafından karşılanan Vali Soytürk, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı'dan çalışmalar hakkında brifing aldı. Daha sonra Vali Soytürk, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı ve daire amirleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:10 Kaynak: İHA
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