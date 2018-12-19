Son Dakika Haberleri: Vali Soytürk'ün Musabeyli İlçesine Ziyaret

Vali Soytürk'ün Musabeyli İlçesine Ziyaret

2 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, Musabeyli ilçesini ziyaret etti.

Vali Soytürk'ün Musabeyli İlçesine Ziyaret, System.String[]
Kilis Valisi Recep Soytürk, Musabeyli ilçesini ziyaret etti.

Geçen ay Valiler Kararnamesi ile Kilis Valiliğine atanan Recep Soytürk, Musabeyli ilçesine bir çalışma ziyaretinde bulundu. Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, ve ilçe amir ve müdürleri tarafından karşılanan Vali Soytürk, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı'dan çalışmalar hakkında brifing aldı. Daha sonra Vali Soytürk, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı ve daire amirleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:10 Kaynak: İHA

Kilis, Musabeyli, Yaşam
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