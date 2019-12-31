Vali Soytürk' ün yeni yıl kutlama mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Soytürk' ün yeni yıl kutlama mesajı - Son Dakika

Vali Soytürk' ün yeni yıl kutlama mesajı

7 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, 2020 yılının bütün vatandaşlara, tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ettiğini söyledi.

Vali Soytürk' ün yeni yıl kutlama mesajı, System.String[]

Kilis Valisi Recep Soytürk, 2020 yılının bütün vatandaşlara, tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ettiğini söyledi.


Vali Soytürk, sevinç ve hüzünleriyle acı ve tatlı anılarıyla bir yılı daha geride bırakarak, yeni heyecanlarla ve büyük umutlarla yeni bir yıla girdiklerini ifade ederek, "Yeni yıllar; geçen bir yılın muhasebesinin yapılarak, yaşanan tecrübeler ışığında, çalışmaların gözden geçirilmesine fırsat veren dönüm noktalarıdır.Yeni yılın, öncekilerden çok daha bereketli, sağlık ve afiyet içerisinde geçmesi; güzellikleriyle unutulamayacak bir yıl olması gönülden temennimizdir.2020 yılının bütün vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.Yeni bir yılı karşılamanın sevincini tüm Kilisli hemşirelerimizle gönülden paylaşıyor, İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mesai arkadaşlarımın, özel sektör çalışanlarımızın, basın mensuplarımızın ve saygıdeğer Kilislilerin yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:29 Kaynak: İHA
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