Son Dakika Haberleri: Vali Soytürk Zeytinyağı fabrikasında
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Vali Soytürk Zeytinyağı fabrikasında

6 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, Zeytin hasadı nedeniyle yoğunluk yaşandığı zeytin fabrikalarında incelemelerde bulundu.

Vali Soytürk Zeytinyağı fabrikasında, System.String[]

Kilis Valisi Recep Soytürk, Zeytin hasadı nedeniyle yoğunluk yaşandığı zeytin fabrikalarında incelemelerde bulundu.


Vali Soytürk, Türkiye'de organik zeytin üretiminin yapıldığı Kilis'teki zeytinyağı fabrikalarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.


Türkiye'de önemli bir zeytincilik merkezlerinden olan Kilis'te, son teknolojik fabrikalarda incelemelerde bulunan Vali Soytürk, Dalından zeytinyağı üretimine kadar olan süreci bizzat yerinde inceleyerek, markalaşma için üreticileri her türlü desteği vereceklerini ifade etti.


Vali Soytürk, 16 Kasım tarihinde Zeytin şenliğine tüm Kilislileri beklediklerini de sözlerine ekledi. - KİLİS

Türkiye, Zeytin, Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:48 Kaynak: İHA
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