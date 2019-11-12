Son Dakika Haberleri: Vali sporcuları altınla ödüllendirdi
Son Dakika Spor Vali sporcuları altınla ödüllendirdi - Son Dakika Spor

Vali sporcuları altınla ödüllendirdi

6 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, 'Muay Thai Çocuklar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda derece yapan Sivaslı sporcular Furkan Alıcı ve Ertuğrul Gazi Şahin'i altınla ödüllendirdi.

Vali sporcuları altınla ödüllendirdi, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, 'Muay Thai Çocuklar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda derece yapan Sivaslı sporcular Furkan Alıcı ve Ertuğrul Gazi Şahin'i altınla ödüllendirdi.


Antalya'da 27 Eylül-7 Ekim'de 62 ülke ve bin sporcunun katıldığı 'Muay Thai Çocuklar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda; +71 kiloda dünya şampiyonu olan Furkan Alıcı ile 67 kiloda 2. olan Ertuğrul Gazi Şahin, Vali Salih Ayhan'ı ziyaret etti.


Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Şube Müdürü Ayhan Bayhan, Muay Thai İl Temsilcisi Süha Tan ve antrenör Ekrem Arıs nezaretinde Vali Ayhan'ı ziyaret eden sporcular, yapılan müsabaka hakkında Ayhan'a bilgiler verdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Salih Ayhan ise, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, Sivaslıları gururlandırdıklarını söyledi. Ayhan, sporcuları altın ile ödüllendirdi. - SİVAS

Dünya Şampiyonası, Salih Ayhan, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi Sakat olan Falcao paylaşım yaptı! İdmanlara başladı Kosova'da Vedat Muriqi şoku! Sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:37:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali sporcuları altınla ödüllendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]