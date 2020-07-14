Vali Su, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade" konferansına katıldı - Son Dakika

Vali Su, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade" konferansına katıldı

Mersin Valiliği koordinesinde Tarsus Üniversitesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade" konferansı gerçekleştirildi.

Mersin Valiliği koordinesinde Tarsus Üniversitesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade" konferansı gerçekleştirildi. Konferansa Mersin Valisi Ali İhsan Su da katıldı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade konferansı, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma programları kapsamında Mersin Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Konferansa, Vali Su'nun yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Toros Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, vali yardımcıları, kaymakamlar, il müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan ve 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi ve milletin demokrasi zaferinin anlatıldığı video gösterimi yapıldı.


Programda daha sonra Tarsus Üniversitesi Rektörü Aydın tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade" konferansı verildi. Türk milletinin, tarih boyunca devletini, bayrağını ve kardeşliğini hedef alan hainler karşısında hep dik durduğunu kaydeden Rektör Aydın, milletin devletiyle birlikte tarihte az bulunur bir bütünleşmeyle 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin üstesinden geldiğini ifade etti. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Su, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade' konferansına katıldı - Son Dakika
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