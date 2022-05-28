VALİ SU: '170 BİN TON ASFALT DÖKECEĞİZ?

DİYARBAKIR'da yapımı devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, yıl sonuna kadar 170 bin ton asfalt dökeceklerini söyledi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Kayapınar ilçesinde bulunan Mezopotamya Caddesi'ndeki 4 kilometrelik kısımdaki asfalt çalışmasını denetledi. Beraberindekilerle caddeye giden Vali Su, bilgi alarak inceleme yaptı. Burada konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Su, çalışmaları yerinde incelemek için buraya geldiklerini ve bu yıl içerisinde 170 bin ton asfalt dökümünü il genelinde yapılacağını söyledi. Vali Su, "Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Hem ilçe hem de il merkezimizde asfalt çalışmalarını hızlı bir şekilde yapacağız. Vatandaşlarımızın daha konforlu, daha sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için bunları hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Ben tüm çalışan ekip arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yeni yapılan yolların da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. (DHA)