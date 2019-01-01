Vali Su, 3 Ocak Mersin'in Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümünü Kutladı
1 saat önce
Mersin Valisi Ali İhsan Su, yayımladığı mesajla Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutladı.
Mersin
Valisi Ali İhsan Su
, yayımladığı mesajla Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutladı.
Su mesajında, tarih sahnesinde daima hür ve bağımsız yaşayan Türk milletinin, vatanına, bayrağına, kardeşliğine ve kutsalına uzanan hain ellere birlik ve beraberlik ruhu içerisinde canı pahasına karşı koyarak asla geçit vermediğini söyledi.
Türk milletinin, ülkenin dört bir yanında vatan uğruna eşsiz kahramanlıklar ile verdiği Kurtuluş Savaşını şanlı bir zaferle taçlandırarak kutsal vatan topraklarını asla çiğnetmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya en güçlü şekilde gösterdiğini vurgulayan Su, "Esaret altında bir yaşama asla rıza göstermeyeceğini verdiği mücadeleler ile kanıtlayan milletimizin bu azim ve kararlılığının güçlü bir örneğini Mersinliler de kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına kadar 3 Ocak 1922'de elde ettiği destansı bir zaferle vermiştir. Mersinlilerin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde verdiği mücadeleyi mutlak bir zaferle neticelendirmesini sağlayan bu ruhu, bizler de sorumluluğumuzun bilinci içerisinde her alanda sergilemeye, sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığında olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla Mersinimizin 3 Ocak kurtuluş bayramını en içten dileklerimle kutluyor, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, tüm Mersinli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:30 Kaynak: İHA
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