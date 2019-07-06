Son Dakika Haberleri: Vali Su, Akdeniz muhtarlarıyla huzur toplantısında buluştu
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Vali Su, Akdeniz muhtarlarıyla huzur toplantısında buluştu

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Muhtarlar Huzur Toplantısı' kapsamında Akdeniz ilçesinde görev yapan muhtarlar ile bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Su, Akdeniz muhtarlarıyla huzur toplantısında buluştu, System.String[]
MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Muhtarlar Huzur Toplantısı' kapsamında Akdeniz ilçesinde görev yapan muhtarlar ile bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Karaduvar Mahallesinde bir restoranda düzenlenen buluşmaya Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, bölge, il ve ilçe daire müdürleri ile ilçede görev yapan 65 muhtar katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Su, muhtarların sorunlarını dinlemek ve bu sorunların daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla bu toplantıların düzenlendiğini söyledi. Su, muhtarların dile getireceği sorun ve talepleri son derece önemsediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından muhtarlar tek tek söz alarak, mahallelerindeki sorunlar anlatarak, taleplerini dile getirdiler. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:21 Kaynak: İHA
Akdeniz, Huzur, Güncel
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