Vali Su, Aydıncık'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Su, Aydıncık'ta incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Aydıncık ilçesini ziyaret ederek bir dizi inceleme ve temaslarda bulundu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Aydıncık ilçesini ziyaret ederek bir dizi inceleme ve temaslarda bulundu.

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Vali Su'ya ilçe temasları sırasında Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz ile il ve ilçe protokolü üyeleri eşlik etti. Aydıncık ziyareti öncesinde Silifke Taşucu Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı ziyaret eden Su, buradan askeri feribotla Boğsak Limanı, Dana Adası ve bağlı koyları ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin deniz kısmında yapılan bölümlerini inceledi.


Deniz üzerinden yaptığı incelemelerin ardından Aydıncık ilçesine geçen Vali Su, ilçe temasları kapsamında ilk olarak Aydıncık Limanı'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra tarihi Roma Liman Hamamına geçerek restorasyon çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulunan Vali Su, ilçe temasları kapsamında vatandaşlarla da bir araya gelmeyi ihmal etmedi. İlçe esnaf ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Vali Su, daha sonra Aydıncık Kaymakamlığını ziyaret etti.


İlçenin tarihe tanıklık etmiş mekanlarında incelemelerine devam eden Su, Mersin Valiliği himayesinde Aydıncık Belediyesi tarafından restorasyon işlemleri devam eden ve ilçenin sivil mimari örneklerinden biri olan Baloğlu Konağı Restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.


Daha sonra ilçenin kuş bakışı seyredilebildiği Seyir Tepesini ziyaret eden Vali Su, İlçe Emniyet Amirliği ile ilçe belediyesine birer ziyaret gerçekleştirdi. Mersin Valiliği himayesinde belediye tarafından yapımı devam eden Kent Park ile Aydıncık Tabiat Parkı'nda da incelemelerde bulunan Vali Su, son olarak Gilindire Mağarası'na geçerek, ziyaretçilerin daha rahat gezebilmesi için yapılması planlanan projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı. - MERSİN

Ali ihsan, Aydıncık, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:55 Kaynak: İHA

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